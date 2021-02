Nuova numerazione civica a Carnate, si parte da via Giovanni XXIII e via Mazzini Sarà un’operazione che interesserà una grande fetta del Comune. Il sindaco Nava: «Siamo quasi sicuri che ci saranno alcuni disguidi, noi li seguiremo attentamente, e insieme li risolveremo»

Partono da lunedì 15 i lavori di posa della nuova numerazione esterna e interna delle abitazioni e di tutti i fabbricati presenti sul territorio di Carnate. L’intervento sarà di ampio respiro e coinvolgerà una buona fetta del territorio cittadino.

Le motivazioni dell’intervento sono state espresse dal primo cittadino Daniele Nava in un video apparso sulla pagina Facebook del comune nella giornata di giovedì 11. «Per diverso tempo le Poste si rifiutavano di consegnare la posta perché non veniva identificato bene il numero dell’indirizzo dello stabile - ha spiegato -. Ricordo anche l’episodio in cui un dipendente delle Poste si è presentato da me con una cesta piena di posta dicendo che avrei dovuto distribuirle io. E’ un progetto importante sul quale il comune ha impegnato più di 40 mila euro negli anni scorsi. Abbiamo incaricato una società per fare un’anagrafe generale e i lavori sarebbero dovuti partire lo scorso anno ma a causa del Covid hanno subito un ritardo. Le prime vie interessate sono via Giovanni XXIII e via Mazzini, che sono numerose. Gli addetti metteranno i pali e daranno una nuova identificazione agli stabili. In tutto saranno 900 le famiglie interessate. Settimana prossima saremo più precisi sulle modalità che i cittadini dovranno seguire per fare il cambio numeri. Siamo quasi sicuri che ci saranno alcuni disguidi, noi li seguiremo attentamente, e insieme li risolveremo»

