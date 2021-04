Nova, pedone investito nel parcheggio del supermercato: donna ferita in clinica per accertamenti L’episodio sembra essere senza gravi conseguenze, anche se inizialmente si erano temute ripercussioni gravi. Si è verificato attorno alle 9.10 di sabato 3 aprile. Stava attraversando a piedi il parcheggio dell’insediamento commerciale che sorge all’incrocio tra la vecchia valassina e via Venezia, quando è stata travolta da una auto

Investimento di pedone nel parcheggio del supermercato Lidl di Nova Milanese, nella mattina del 3 aprile. L’episodio, per fortuna senza gravi conseguenze per la donna ferita, si è verificato attorno alle 9.10 di un normale sabato di shopping, M.L. Di 59 anni residente a Nova, stava attraversando a piedi il parcheggio dell’insediamento commerciale che sorge all’incrocio tra la vecchia valassina e via Venezia, quando è stata travolta da una auto condotta da M.G. di Desio.

Nonostante la velocità non eccessiva nel transito all’interno di una area di sosta di un centro commerciale, la collisione è stata sufficiente per scaraventare l’investita a terra. E per lunghi minuti si è temuto il peggio. Tanto che i soccorritori della Croce Bianca di Cesano Maderno giunti sul posto hanno dovuto visitare anche la automobilista, presa da malore per lo shock per quanto appena accaduto.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale di Nova. Alla fine si è ripresa e la passante investita è stata condotta al pronto soccorso della Clinica San Carlo di Paderno per accertamenti. Accertamenti che sono tuttora in corso, sebbene si escludano danni fisici gravi agli arti oltre a qualche escoriazione dovuta alla caduta. Maggiore preoccupazione desta il fatto che la novese abbia picchiato la testa nel finire sull’asfalto. Solo gli approfondimenti neurologici chiariranno se ci sono conseguenze più gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA