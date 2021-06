Nova Milanese, un uomo nel Villoresi: intervento dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso, è grave È accaduto nel pomeriggio di martedì 15 giugno: per cause al momento ignote è finito nel canale Villoresi, all’altezza di via Fabrio Filzi. Sul posto, scattato l’allarme, si sono portati i vigili del fuoco e un’ambulanza e l’eliambulanza inviate dal 118 in codice rosso.

È stato estratto dall’acqua all’altezza di via Fabio Filzi ed è stato sottoposto alle cure del personale paramedico sul posto un uomo che nel pomeriggio di martedì 15 giugno, a Nova Milanese, per cause al momento ignote è finito nel canale Villoresi. Sul luogo, scattato l’allarme, si sono portati i vigili del fuoco e un’ambulanza e l’eliambulanza inviate dal 118. L’uomo, dopo essere assistito in riva al canale, è diretto in ambulanza, in codice rosso, quindi in gravi condizioni, all’ospedale San Gerardo di Monza.

I mezzi di soccorso sul posto

