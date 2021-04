La postazione allestita nella piazzetta di via Roma. Su un camper l'attrezzatura per l'ecografia, sull'altro per la mammografia. Il referto è stato consegnatfo subito. (Foto by Giusy Taglia)

Nova Milanese: successo per la giornata di screening in camper dedicata alle donne La prevenzione a Nova Milanese arriva in camper per una giornata dedicata allo screening mammografico grazie all’adesione del Comune all’iniziativa di WelfareCare: 50 esami gratuiti - andati in fretta esauriti - per donne tra i 35 e i 49 anni di età. Iniziativa che si ripeterà a Cesano Maderno, già proposta anche a Brugherio.

La prevenzione a Nova Milanese arriva in camper per una giornata dedicata allo screening mammografico. Il Comune ha aderito all’iniziativa proposta da WelfareCare e, dopo un rinvio per le restrizioni pandemiche, da giovedì mattina alle 9 fino alle 18 in due camper posizionati nella piazzetta di via Roma antistante la casa delle arti e dei mestieri, è stato possibile effettuare uno screening completo. Cinquanta i posti disponibili prenotati per tempo ed esauriti in poche ore.

La postazione nella piazzetta di via Roma a Nova Milanese

(Foto by Giusy Taglia)

«È il primo anno che proponiamo questa iniziativa – ha sottolineato Paolo Perego, responsabile di progetto per la Regione Lombardia – Lo scopo è molto semplice cercare di andare a sopperire quelle visite di prevenzione che, purtroppo, a causa della pandemia sono state sospese o sono passate in secondo piano di fronte all’emergenza Covid».



E ha aggiunto: «In provincia di Monza e Brianza abbiamo già proposto l’iniziativa a Brugherio, nel mese di gennaio; a fine maggio saremo a Cesano Maderno e stiamo definendo altre giornate in altri comuni».

Screening mammografico completo anche se con qualche differenza a seconda della fascia d’età di appartenenza. «Per le donne di età compresa tra i 35 e i 39 anni di età – ha concluso Perego – il progetto prevede la visita senologica e l’ecografica e, nel caso emergesse qualche criticità, anche la mammografia. Per le donne, invece, di età compresa tra i 40 e i 49 anni, lo screening prevede sempre la visita senologica, l’ecografia e la mammografia».

E l’esito si ritira subito. Sorridenti e soddisfatte le cinquanta novesi che sono riuscite a prenotarsi. Per seguire le prossime iniziative di WelfareCare è possibile consultare il sito www.welfarecare.org presente anche sui canali social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA