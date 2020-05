Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Nova Milanese: sgomberato un accampamento abusivo in via Galvani Eseguita un’ordinanza del sindaco Fabrizio Pagani: allontanati 18 nomadi che avevano occupato abusivamente un’area di proprietà provinciale. Non si è registrato alcun incidente, l’operazione è avvenuta senza particolari opposizioni

Come annunciato, sgomberata nella mattinata di giovedì 21 maggio un’area provinciale di via Galvani, a Nova Milanese, occupata abusivamente da un accampamento composto da 18 nomadi. Il sindaco Fabrizio Pagani ha firmato un’ordinanza e la Provincia, con la sua polizia, insieme alla polizia locale e ai carabinieri, ha organizzato l’intervento che si è concluso senza particolari problemi. Gli occupanti, nelle ultime settimane, non erano passati inosservati.

Un’immagine dell’accampamento

(Foto by Pier Mastantuono)

Appena tornati in via Galvani avevano buttato sacchi di immondizia nel Canale Villoresi; inoltre, nell’area, era scoppiato un incendio, probabilmente riconducibile all’attività serale e notturna nell’accampamento abusivo.

