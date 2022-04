Nova Milanese: mille alberi nuovi nel bosco urbano all’ex cava Eges L’alleanza tra il Comune di Nova Milanese e l’operatore energetico E.On nell’iniziativa promossa da Rete Clima.Mille alberi per nuovo bosco urbano all’interno dell’area dell’ex cava Eges.

L’alleanza tra il Comune di Nova Milanese e l’operatore energetico E.On per la realizzazione di nuovi boschi urbani all’interno dell’area dell’ex cava Eges, in fase di riqualificazione, aderendo all’iniziativa promossa da Rete Clima, ente tecnico non-profit che supporta le aziende in percorsi science-based di sostenibilità e di decarbonizzazione.

La piantumazione di poco più di mille alberi (su un totale di 3.400 alberi) è avvenuta alla presenza del sindaco Fabrizio Pagani, del vicesindaco e assessore Andrea Apostolo, Marcello Donini, Corporate Social Responsibilty Manager di E.On Italia, Paolo Viganò, presidente di Rete Clima e Andrea Pellegatta, responsabile progetti forestali.

Il bosco, una volta raggiunta la maturità, nel complesso assorbirà circa un milione di tonnellate di anidride carbonica dall’atmosfera.

“Questa nuova forestazione – ha commentato il vicesindaco Andrea Apostolo – andrà ad arricchire il nostro piano di riqualificazione e rimboschimento diffuso in città. Mettere a dimora nuovi alberi non significa solo migliorare i nostri polmoni verdi dal punto di vista paesaggistico, ma attivare interventi che consentono di contenere l’inquinamento atmosferico, mitigare le temperature estive e tutelare la biodiversità, oltre che migliorare aree a rischio idrogeologico. Dietro una piantumazione c’è una scelta precisa da parte dell’Amministrazione comunale in ottica sostenibile, un modo concreto per affrontare i cambiamenti climatici”.

“Lavorare al fianco di altre imprese e realtà consente di promuovere una cultura del cambiamento a favore del benessere del pianeta e di dimostrare gli impatti positivi dell’impegno condiviso per tutelare l’ambiente. Questi nuovi alberi rappresentano la nostra volontà di rendere l’Italia più verde e di apportare benefici diffusi attraverso progetti concreti per il territorio e le persone che lo vivono”, ha dichiarato Marcello Donini.

“Le attività di Nova Milanese – ha concluso Paolo Viganò, presidente di Rete Clima - nascono grazie alla collaborazione con numerose aziende legate dalla volontà di contribuire, con azioni concrete ed efficaci, alla tutela ambientale. A volte coinvolgiamo anche cittadini e scuole: piantare un albero è una occasione straordinaria per parlare di cambiamenti climatici e di cosa può fare ognuno per contrastarli, attraverso uno stile di vita più sostenibile”.

