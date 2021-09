“Noi corriamo in rosa per... 2021”: dal Piemonte a Monza per il Maria Letizia Verga Marcia e biciclettata benefica dal Piemonte a Monza per sostenere le attività del Comitato Maria Letizia Verga: ecco “Noi corriamo in rosa per... 2021”.

A piedi e in bicicletta tra Piemonte e Lombardia per fare del bene. Si apre venerdì la “tre giorni” organizzata dalla Polisportiva Pregnanese e da Run Della Fontana per sostenere il Comitato Maria Letizia Verga onlus.

L’appuntamento, che rientra nelle iniziative di “Noi corriamo in rosa per... 2021”, con tanto di hashtag #aiutaciadonareunfuturo, si articola in momenti diversi. Venerdì alle 20 sarà ospite della sezione Cai di Omegna, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Gianni Cazzaniga, responsabile dell’unità di ricerca genetica della leucemia del Centro Tettamanti che illustrerà i passi compiuti e quelli ancora da compiere per sconfiggere la malattia. All’’incontro, organizzato da Max Valsesia, farà seguito un allenamento solidale di circa 50 km che porterà da Omegna fino a Verbania con arrivo previsto nella mattinata di sabato attorno alle 9.

Per chi lo desiderasse è previsto un cambio dopo 25 km di percorso. Chi, invece, non se la sentisse di compiere un percorso tanto lungo potrà liberamente percorrere solamente alcuni tratti a scelta del tracciato. E alle 9 del 4 settembre partirà da Laveno una biciclettata di circa 90 km fino a Novedrate. Si prevede l’arrivo dei partecipanti alle 18 con il successivo pernottamento in una struttura messa a disposizione dal comune (necessario il sacco a pelo). Giusto il tempo di riposare e alle 7 di domenica la carovana di biciclette si rimetterà in marcia lungo la pista ciclabile del Lambro. Alle 7.30 partirà, invece, da Villa Romano, una frazione di Inverigo, il gruppo dei runner che si unirà cammin facendo ai ciclisti.

I due plotoni procederanno alla volta del parco di Monza dove dovrebbero arrivare poco prima delle 11. Da qui raggiungeranno Cascina Valera, residence del Comitato Verga, dove saranno accolti dai piccoli ospiti Info: http://www.noicorriamoinrosaper.it/ oppure pagina Facebook Noicorriamoinrosaper

