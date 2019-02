Neve su Monza e Brianza: code in Valassina, cancellazioni e ritardi per i treni - FOTO FOTO - Sono sulla linea ferroviaria S9-S11 e sulla Statale 36 all’altezza di Briosco le situazioni più critiche per la neve di venerdì 1 febbraio. Il traffico dei treni in tempo reale.

Sono sulla linea ferroviaria S9-S11 e sulla Statale 36 in direzione nord all’altezza di Briosco le situazioni più critiche per la neve di venerdì 1 febbraio. Attesa, la perturbazione è arrivata con fiocchi su Monza e Brianza a partire dalle 6.

Per i pendolari della Seregno-Saronno e della Como-Milano ritardi fino a 55 minuti anche a causa di rami caduti sui binari a Lissone.

Sulla linea del Besanino, la Lecco-Molteno-Monza, ritardi per ghiaccio sui binari e per un guasto agli impianti di competenza RFI che regolano la circolazione dei treni nella stazione di Molteno sempre causa neve. Qui la circolazione in tempo reale (CLICCA)



Neve in Brianza. Giussano e Briosco

(Foto by Edoardo Terraneo)



Sulla Valassina code a causa di mezzi pesanti in difficoltà, anche sulle rampe della statale. Congestionato di conseguenza il traffico sulla viabilità locale.

Intorno alle 11 chiuso in entrambe le direzioni lo svincolo di Briosco per ghiaccio e mezzi in difficoltà.

La situazione meteo non è migliorata col passare delle ore con i mezzi spargisale in azione sulle carreggiate e avvisi di prudenza per gli automobilisti. Fino a un nuovo peggioramento intorno alle 17, quando cinque camion si sono trovati in difficoltà all’uscita di Briosco in direzione sud. Sul posto polizia stradale e tecnici Anas per monitorare la situazione.

A Monza e in Brianza il piano neve è attivo dalle 22 di giovedì con mezzi spargisale in azione. Confermato anche il piano neve di Trenord. La perturbazione è destinata a esaurirsi trasformandosi in pioggia. Valgono sempre i consigli di prudenza in auto (equipaggiate con pneumatici invernali) e a piedi.

A Cesano Maderno decisa la chiusura per tutta la giornata del Giardino Arese Borromeo.

Nella zona di Limbiate nella prima mattinata si sono registrati diversi piccoli tamponamenti dalle 7.15 alle 8.30 circa.

A Carate Brianza chiusa a metà mattina per ghiaccio la strada che da Agliate sale a Verano Brianza.

(* notizia in aggiornamento)

