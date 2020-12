Brianza neve 28 dicembre 2020: Monza, un particolare in centro in mattinata (Foto by Federica Fenaroli)

Neve, Monza diffida la ditta incaricata della pulizia delle strade Dopo una giornata di critiche feroci ricevute per la pulizia delle vie di Monza dopo la nevicata di lunedì 28 dicembre, il Settore Strade del Comune ha diffidato l’impresa che gestisce l’appalto neve a Monza.

Qualcosa non è andato per il verso giusto. E dopo una giornata di critiche feroci ricevute per la pulizia delle vie di Monza dopo la nevicata di lunedì 28 dicembre, il Settore Strade ha diffidato l’impresa che gestisce l’appalto neve a Monza perché “il servizio svolto in occasione della nevicata di queste ore non è stato efficace nonostante l’azienda fosse stata ampiamente preallertata dagli uffici comunali”.

In particolare i tecnici “contestano la continuità del servizio e il mancato utilizzo di tutti i mezzi e le risorse previste dal capitolato: 20 spartineve e 5 spargisale - si legge in una nota ufficiale - non stanno rispettando il capitolato”.

Il comune ha quindi chiesto all’azienda un report puntuale degli interventi, “considerando che questa mattina l’accumulo di neve sulle strade non risultava compatibile con i passaggi richiesti da parte delle lame spazzaneve. Nel caso dovessero essere confermate queste inadempienze il Comune applicherà tutte le penali previste da contratto”, continua la nota.

Guardando avanti l’impresa è stata richiamata ad assicurare lo spargimento di sale su tutte le strade durante la notte successiva alla nevicata per ridurre la formazione di ghiaccio con l’abbassamento delle temperature previsto.

Le segnalazioni dei disagi sono iniziate presto lunedì mattina. Soprattutto alla luce dell’informativa di domenica del Comune sul piano neve pronto a scattare con 4 centimetri di accumulo sulle strade.

E invece lunedì mattina chi li ha dovuti percorrere per andare al lavoro ha trovato viale delle Industrie innevato e viale Battisti pure, uguale situazione da un capo all’altro della città. Non è andata meglio nei quartieri: a San Fruttuoso, in via Monviso, il primo spazzaneve si è visto intorno alle 14.

I monzesi hanno espresso il loro dissenso anche sulla pagina facebook del sindaco, che sotto un post sul piano neve si è trovato oltre 200 commenti tra l’ironico e l’inferocito.

❄�� #Monzanews allerta #neveLe previsioni meteo confermano che dalla serata di oggi è previsto il passaggio di una... Pubblicato da Dario Allevi su Domenica 27 dicembre 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA