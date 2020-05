Nell’emergenza Covid all’ospedale San Gerardo di Monza restituiscono un viso nuovo a un neonato di 17 giorni Straordinaria operazione dell’equipe di Chirurgia Maxillo Facciale nel pieno dell’emergenza sanitaria. Il piccolo era costretto dalla nascita alla respirazione assistita all’alimentazione tramite sondino naso-gastrico.

In piena emergenza Covid-19 i medici dell’ospedale San Gerardo di Monza - Unità operativa e Cattedra di Chirurgia Maxillo Facciale - hanno restituito a un neonato di 17 giorni, affetto da una grave malformazione al viso, la prospettiva di una vita normale. Il piccolo è stato operato per far fronte a una patologia malformativa facciale grave dal nome di “Sequenza di Pierre Robin”.

Si tratta: «di una malformazione congenita caratterizzata da una ridotto sviluppo della mandibola associato ad una caduta posteriore della lingua che può avere come conseguenza un grave problema respiratorio ostruttivo. Si presenta in un bambino ogni 8500 nuovi nati – spiega il professor Alberto Bozzetti, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia Maxillo Facciale -. In molti casi il piccolo paziente ha necessità di una ventilazione assistita strumentale e l’alimentazione deve essere fatta attraverso un sondino naso-gastrico. Se il quadro clinico non migliora, nei casi a maggior impegno clinico, diventa necessario un intervento chirurgico maxillo facciale molto delicato e per alcune peculiarità complesso e rischioso».

I chirurghi applicano dei “distrattori mandibolari miniaturizzati” che permettono di allungare la mandibola, dopo aver praticato una sezione controllata dei piccoli rami mandibolari. «Nei giorni successivi all’intervento chirurgico, la mandibola viene allungata attivando giornalmente i distrattori fino ad arrivare a 25 mm di allungamento totale. Questo permette di liberare la via respiratoria e ripristinare una corretta anatomia dello spazio aereo-faringeo per consentire una respirazione spontanea. Il neonato in questo modo potrà respirare ed alimentarsi autonomamente, senza necessità di assistenza ventilatoria, riprendendo il suo accrescimento e il suo sviluppo» spiega Bozzetti.

Il neonato, fin dalla nascita trasferito presso la Terapia intensiva neonatale del San Gerardo e affidato alle cure della dottoressa Tiziana Fedeli, poiché costretto alla respirazione assistita all’alimentazione tramite sondino naso-gastrico, a 17 giorni di vita è stato sottoposto all’intervento chirurgico dall’équipe chirurgica formata dai chirurghi maxillo facciali Fabio Mazzoleni e Giorgio Novelli e dagli anestesisti pediatrici Alessandra Moretto e Giovanni Alberio, che smessi i panni di medici Covid, hanno indossato quelli da équipe chirurgica maxillo facciale pediatrica. L’intervento e il successivo allungamento mandibolare hanno avuto un immediato successo rimuovendo la terapia ventilatoria assistita e permettendo al neonato di respirare autonomamente. Oggi il neonato è in via di dimissione.

L’équipe guidata dal prof. Alberto Bozzetti ha da tempo consolidato un team multidisciplinare che lavora in sinergia, maturando un’ampia esperienza nella chirurgia malformativa cranio-facciale, con un livello di cure elevato. A confermare l’elevata qualità delle cure è la “certificata” presenza dell’équipe come membro dell’European Reference Network on Rare craniofacial anomalies and Ent disorders a cui si aggiunge la recente elezione a presidente della European Society for Cleft Lip and Palate and Craniofacial Anomalies di Maria Costanza Meazzini (esperta in malformazioni cranio-maxillo facciali e parte integrante dello staff della Cattedra di Chirurgia Maxillo Facciale) e la presenza nel bord europeo di Fabio Mazzoleni e Giorgio Novelli ai quale è stato affidato il compito di organizzare il congresso nel 2023.

«In un momento drammatico come questo e nella fase di ripartenza che dovremo affrontare, questa “storia” rappresenta un messaggio positivo del Sistema sanitario nazionale pubblico lombardo – conclude Mario Alparone, Direttore Generale della ASST di Monza -. Abbiamo operato e curato un neonato di 17 giorni che necessitava di un intervento chirurgico indispensabile per la sua sopravvivenza in mezzo all’emergenza Covid. Abbiamo garantito un trattamento di eccellenza alternando, senza sosta, l’impegno di chirurghi, anestesisti e operatori sanitari tra reparti Covid e sale operatorie per far fronte a una situazione inderogabile».

