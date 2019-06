Ndrangheta: confiscati beni per 3 milioni a uomo della locale di Giussano

La sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto la confisca in primo grado di beni sequestrati l’anno scorso a Orlando Demasi, condannato per associazione mafiosa e affiliato alla cosca Gallace-Ruga. Faceva parte della locale di Giussano. La confisca riguarda 11 immobili, una macchina a 60mila euro in contanti