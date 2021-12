Natale a Concorezzo, Comune e commercianti alleati per le luminarie Contributo di circa 15mila euro per gli addobbi natalizi e la filodiffusione nelle vie della città. L’intervento è stato predisposto per dare un aiuto concreto al tessuto commerciale. A giorni arriverà anche l’albero di Natale nella piazza del municipio.

Comune e commercianti insieme per illuminare il Natale in città. L’amministrazione comunale di Concorezzo è intervenuta con un importante contributo di circa 15mila euro per gli addobbi natalizi e la filodiffusione nelle vie della città. L’intervento è stato predisposto per dare un aiuto concreto al tessuto commerciale cittadino che sta affrontando il periodo di ripresa dopo le fasi più difficili della pandemia. Le luminarie sono state installate nelle vie centrali della città e nella zona del Milanino. Nei prossimi giorni verrà inoltre montato l’albero di Natale sotto al porticato del Comune in piazza della Pace.

«Questa amministrazione crede fortemente nel valore delle nostre tradizioni e della nostra cultura e vuole sostenere il più possibile il commercio locale riconoscendogli il grande ruolo sociale che gli spetta. Quale migliore soluzione per unire i due obiettivi se non cercare di rendere il nostro Borgo più attrattivo e accogliente. Questi due anni hanno comportato grossi sacrifici e chi è riuscito a rimanere aperto merita tutto il nostro plauso e il nostro sostegno -ha spiegato il vicesindaco e assessore alle attività economiche Micaela Zaninelli-. L’invito che rivolgo ai miei concittadini, è quello di fare uno sforzo e cercare il più possibile di frequentare i nostri negozi di vicinato per riscoprire che dietro alla vetrina esiste un mondo “magico” fatto di persone sempre disponibili, attente ai bisogni dei clienti, capaci di ascoltare e pronti a mettere a disposizione del cliente tutta la loro professionalità. Le vetrine accese in una via sono il simbolo della vitalità di un paese, le saracinesche chiuse, al contrario, sono il simbolo di un paese che sta morendo. Nelle vie della nostra città ci sono negozi storici artigianali e anche nuove attività commerciali di grande qualità che sicuramente potranno trarre beneficio dalla decisione di fare regali a chilometro zero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA