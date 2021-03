Mv Agusta a Concorezzo: l’inaugurazione del grande show room di Motor Company Lo storico marchio affianca quello di Harley-Davidson nel concessionario di via Libertà. All’inaugurazione presente anche il sindaco Capitanio: «La città festeggia la voglia di libertà, la forza della tradizione e la spinta verso il futuro»

Le moto marchiate Mv Agusta hanno trovato casa in Brianza all’interno del grande showroom di Motor Company di via Libertà a Concorezzo che già concessionario Harley-Davidson. L’inaugurazione è avvenuta sabato 13 marzo alla presenza di Guglielmo Zappa e Lella Spreafico, titolari di Motor Company, del sindaco Mauro Capitanio e, per MV Agusta, di Raffaele Giusta, global sales director, Enrico Pellegrino, business development director e David Bottazzi, head of sales South West Europe, oltre a Timur Sardarov, Filippo Bassoli e Marta Trezzi, rispettivamente Ceo, direttore marketing e global brand director. Presente anche Davide Loreti nelle vesti di moderatore dell’avvenimento.

«Concorezzo festeggia la voglia di libertà, la forza della tradizione e la spinta verso il futuro. Una scelta coraggiosa, che dà energia e fiducia, quella di lanciare il primo concept store MV Agusta in questo difficile periodo.Siamo orgogliosi perché il primo nasce a Concorezzo. Seguiranno Roma, Parigi, New York ma il primo è qui, a pochi passi dallo storico autodromo di Monza – ha detto il primo cittadino - 75 anni di storia che raccolgono tutto lo stile e l’ingegno lombardo e italiano».

