Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Chiostro san Pietro Martire (Foto by Fabrizio Radaelli)

Musica nei chiostri di Monza: il programma dei cinque concerti Cinque concerti da giovedì 15 luglio per uno degli appuntamenti più sentiti e più longevi dell’estate di Monza: la rassegna “Musica nei Chiostri” alla edizione numero 22.

Torna da giovedì 15 luglio uno degli appuntamenti più sentiti e più longevi dell’estate di Monza: la rassegna “Musica nei Chiostri”, giunta alla ventiduesima edizione. Cinque i concerti in programma in location diverse e suggestive a ritmo di swing, jazz, tango e un omaggio all’operetta e al grande tenore Enrico Caruso a un secolo dalla sua scomparsa.

Si parte giovedì 15 alle 18.30 nel Chiostro dell’Istituto «Padre di Francia» (via della Taccona 16) con «Operetta mon amour», un contest dei brani più belli tratti da famose operette italiane e straniere ed eseguiti da voci liriche accompagnate da un corpo di ballo. Protagonista «La Compagnia del BelCanto»: Consuelo Gilardoni (soprano), Giuseppina Russo (soprano), Massimiliano Costantino (tenore), Thomas Nieddu (tenore), Sandro Cuccuini (pianoforte), Alessandra D’Apice e Denise Rovera (balletto).

Il secondo appuntamento è sabato 17 luglio, sempre alle 18.30, nel Chiostro di San Pietro Martire (piazza San Pietro Martire 4). Il protagonista di «Un sabato italiano, un mondo di swing» sarà lo swing con i brani più famosi di Alberto Rabagliati, Fred Buscaglione, Natalino Otto, Franck Sinatra e l’Orchestra Kramer. Sul palco il gruppo “La Classe degli Asini”: Roberto Antona (chitarra manouche), Stefano Torre (voce), Ivano Belloni (clarinetto e sax) e Marco Doldi (contrabbasso).

Terzo incontro musicale Giovedì 22 luglio alle 19.30 nel Chiostro del Santuario della Madonna delle Grazie (via Montecassino 18) con «Liric-tango, un concerto che balla» con i musicisti de «La Compagnia del BelCanto»: Roberto Acciuffi (pianoforte), Mariangela Borella (fisarmonica), Enzo Creton (voce), Alessandra D’Apice e Claudio Grimaldi (ballo).



Il Chiostro dei Musei Civici (via Teodolinda, 4) domenica 25 luglio alle 18 e, in replica, alle 19.30, ospiterà «Over the rainbow», i brani più famosi del jazz internazionale suonati da un sax donna, Giovanna Carroccetto, grande protagonista insieme a Fabrizio Bernasconi (pianoforte) e Marco Mistrangelo (contrabbasso) del «Carroccetto Jazz Trio».

Gran finale giovedì 29 luglio alle 18.30 nel Chiostro dell’Istituto «Confalonieri» (via San Martino, 4) con un omaggio al grande tenore Enrico Caruso a pochi giorni dai cento anni della sua scomparsa.

«La leggenda di una voce» attraverso il racconto musicale, offrirà un ritratto di Caruso, il primo vero «divo» del teatro lirico, e la costruzione del suo mito che lo portò ad essere ambasciatore nel mondo del repertorio dell’opera lirica italiana e della canzone napoletana. A condurre gli spettatori saranno gli artisti de «La Compagnia del BelCanto»: Alessandro Mundula (tenore), Davide Rocca (baritono), Annalisa Carbonara (soprano), Giuseppina Russo (voce recitante) e Milo Martani (pianoforte).

Tutti i concerti sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria. Le info sul sito del Comune di Monza (www.comune.monza.it). In caso di maltempo i concerti si terranno nelle strutture coperte annesse ai Chiostri.

«”Musica nei Chiostri” – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Massimiliano Longo - nasce dall’idea di unire musica, architettura e storia, oltre ad essere uno straordinario canale di promozione e valorizzazione della cultura musicale in grado di soddisfare anche il pubblico più esigente. Vogliamo offrire ai monzesi una proposta musicale di altissima qualità e nello stesso tempo desideriamo far scoprire o riscoprire alcuni angoli nascosti della nostra città grazie alle cornici suggestive selezionate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA