Musica in streaming dalla Villa Reale di Monza da ballare in salotto: è «Intravision» Cinque ore live su YouTube, lunedì 6 luglio, con performance di musicisti e artisti internazionali – veri «big» del mondo della musica elettronica (Manuel Parravicini, Lele Sacchi, Capo Fortuna e Brina Knauss) - che si esibiranno «in serie».

Cinque ore ininterrotte di live streaming dalla Reggia di Monza per far ballare le persone nelle proprie case con «Intravision – Villa Reale di Monza», promosso nell’ambito del progetto #GiovaniInVilla, online lunedì 6 luglio dalle 19 a mezzanotte.

«Abbiamo deciso di usare la tecnologia per aprire l’estate monzese dei giovani con un evento unico che mixa musica di qualità, sonorità all’avanguardia e una location particolare, perfetta per unire cultura e musica elettronica - dice l’Assessore comunale di Monza con delega alle Politiche Giovanili Federico Arena - Si tratta di un’occasione unica anche per far scoprire o riscoprire la nostra Villa ai più giovani non solo monzesi, ma di tutto il mondo».

Il contest prevede la performance di musicisti e artisti internazionali – veri «big» del mondo della musica elettronica (Manuel Parravicini, Lele Sacchi, Capo Fortuna e Brina Knauss) - che si esibiranno «in serie», uno dopo l’altro. L’Avancorte della Reggia di Monza sarà trasformata in un palcoscenico luminoso grazie a particolari installazioni artistiche e la Reggia sarà illuminata con il tricolore. L’evento sarà ripreso da tre videocamere fisse e un drone. Lo show sarà trasmesso attraverso Youtube.

«”Intravision” è nato per unire la musica al patrimonio culturale del nostro Paese, spiega Jacopo Massironi di “PicNic”, partner tecnico del progetto. Oggi i sistemi di streaming sono una risorsa importante per l’arte. I DJ Set e i Live, infatti, possono essere condivisi mai come prima d’ora».

I fondi raccolti attraverso le donazioni dei partecipanti saranno devoluti al conto corrente aperto dal Comune di Monza per sostenere le famiglie colpite dall’emergenza Covid - 19. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico usando le seguenti coordinate bancarie: IT46 N 05034 20408 000000009103 intestato al Comune di Monza con la causale. «Un aiuto per Monza». L’eventuale versamento gode delle detrazioni fiscali previste dalla legge.

I giovani al centro. #GiovaniInVilla è un progetto finanziato con oltre 84 mila euro dal bando regionale «Lombardia è dei giovani» per un valore complessivo di 120 mila euro. I partner del progetto, guidato dal Comune di Monza (ente capofila), sono: Comune di Besana in Brianza, Comune di Bovisio Masciago, Comune di Concorezzo, Comune di Lentate sul Seveso, I.P.S.S.E.C. «A. Olivetti», Liceo Artistico Statale della Reggia di Monza «Nanni Valentini», Associazione «Antonia Vita Carrobiolo» e Associazione Culturale «Liberi Svincoli».

