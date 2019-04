Musica di notte al parco di Monza, martedì 30 arriva anche la silent disco Continua il programma musicale dello Street Fud Festival in viale Mirabello, nel parco di Monza: concerti e dj set tutte le sere, martedì 30 sarà la serata della silent disco con tre canali tra cui scegliere.

Prosegue lo Street Fud Festival nel parco di Monza e nel programma musicale che accompagna l’appuntamento col cibo di strada di viale Mirabello, davanti all’omonima villa della Reggia, arriva anche la silent disco, cioè la serata disco con musica diffusa solo attraverso le cuffie.

L’iniziativa è in programma martedì 30 aprile. “Una serata di divertimento e musica nel completo rispetto della quiete pubblica - scrivono gli organizzatori - la musica sarà suonata contemporaneamente dai tre dj, ciascuno con un genere musicale differente, dalla musica più commerciale, al rock, passando per sonorità più urban come l’hip hop e la trap ed esotiche come il reggaeton e arrivando anche a cantare le più indimenticabili canzoni Italiane di ieri e le hit indie di oggi”.

La musica arriva (come già in passato nelle iniziative di Musicamorfosi) grazie a un sistema di diffusione con cuffie wireless luminose e dotate di tre canali selezionabili. “Il Parco di Monza è un posto unico conosciuto in tutta Italia e all’estero per la sua bellezza - dicono sempre gli organizzatori - ha ospitato negli ultimi anni grandi eventi rimasti nei cuori di migliaia di persone, per noi sarà una sfida molto avvincente far ballare silenziosamente centinaia di persone ma contiamo sulla caldissima partecipazione e voglia di far festa all’aria aperta dei cittadini monzesi”. Si parte alle 21 per un appuntamento “concepito nel rispetto del luogo e dei residenti”. L’ingresso è gratuito, per le cuffie è necessario lasciare la carta di identità (una per ogni cuffia noleggiata): informazioni alla mail info@leofficineculturali.it. Gli ingressi serali sono soltanto da Porta Monza e Porta Vedano.

Il programma musicale delle serate di Street Fud Festival non si esaurisce con la silent disco. Dopo l’esordio del 24 aprile con Punto It e la serata tributo a Vasco Rossi con le Deviazioni del 25, il 26 ha avuto ospite Nico dj di Virgin radio, mentre sabato 27 conta su i Monkey. Domenica 28 aprile è il turno della tribute band di Ligabue Souvenir e lunedì la musica è scelta da Fabrizio Ferrari di Rtl 102.5. La giornata finale, il primo maggio, con gli XVerso e il loro tributo a Tiziano Ferro. Il Festival è aperto in orario continuato 11-24.

