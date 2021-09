Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Muggiò, spaccia dai domiciliari: il fiuto di Harry lo incastra, trovati 420 grammi di droga Nei guai un 30enne originario dell’Ecuador: il cane del Nucleo carabinieri cinofili ha trovato lo stupefacente occultato in un vano ricavato ad hoc, tra il forno e il lavandino della abitazione.

Dagli arresti domiciliari avrebbe spacciato droga: è l’accusa nei confronti di un 30enne originario dell’Ecuador nella cui abitazione, grazie a Harry, cane del Nucleo carabinieri cinofili, sono stati trovati 420 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per confezionare la sostanza.

I militari, durante controlli nella abitazione dell’uomo, in diverse occasioni avevano percepito “odori strani” all’interno dell’abitazione senza tuttavia riuscire mai a riscontrare l’attività di spaccio. A dare una svolta alle indagini è stato il fiuto di Harry: giunto all’interno dell’appartamento e senza alcuna esitazione, è andato diritto in cucina fiutando lo stupefacente nascosto all’interno di un vano ricavato ad hoc, tra il forno e il lavandino. L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

