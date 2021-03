Muggiò, il Comune ha acquistato all’asta l’ex Magic Movie Park Il Comune di Muggiò all’asta ha acquisito l’ex multisala Magic Movie Park. Inizia il percorso per l’abbattimento e la riqualificazione dell’area abbandonata.

Il Comune di Muggiò è il nuovo proprietario del Magic Movie Park. Dopo un decennio di aste andate deserte, giovedì 18 marzo è sceso in campo direttamente l’ente comunale che ha acquistato il multisala al costo di 1 milione 650 mila euro.

Le risorse per l’operazione derivano dall’escussione delle due fideiussioni, per le opere mai realizzate, che ammontano a circa 2 milioni e 700 mila euro. Considerata la cifra di 738 mila euro di debiti, che la proprietà deve al Comune, il prezzo finale di acquisto sarà di 900 mila euro, a cui devono essere tuttavia sommati anche 1 milione 578 mila euro, stimati dalla perizia realizzata dall’ente, per la demolizione del Multiplex e per lo smaltimento delle macerie. Totale: circa 2,5 milioni di euro.

“Con l’aggiudicazione al Comune del Multiplex di Muggiò mettiamo un punto su una storia decennale che ha rappresentato una ferita aperta per la nostra città - fa sapere il Comune in una nota - Fin dai primi giorni del suo primo mandato il Sindaco ho lavorato, in stretta collaborazione con tutti i gruppi consiliari, affinché si potesse giungere a una conclusione positiva per questa vicenda, prima favorendo l’ingresso in questa complessa partita di privati interessati a riqualificare l’area, poi, negli ultimi mesi, mettendo al centro di questo processo il nostro Comune con le risorse generate proprio dallo stesso Multiplex grazie alle azioni legali vittoriose che hanno visto come protagonista l’ente. Ora siamo consapevoli della responsabilità che il Comune ha assunto e faremo di tutto per riportare l’area a uno stato di decoro nel più breve tempo possibile. Per questa stessa ragione è opportuno essere trasparenti per quel che riguarda le tempistiche”.

Il cronoprogramma prevede il perfezionamento dell’aggiudicazione, l’assegnazione dell’incarico per la progettazione dei lavori, per l’abbattimento della struttura, per individuare l’operatore che eseguirà i lavori attraverso gara pubblica.

“Da oggi inizia una nuova storia che ci porterà alla fine del mandato a lasciare alla città un nuovo spazio verde al posto di una struttura abbandonata all’inciviltà e all’incuria”, conclude la nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA