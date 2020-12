Clamoroso a Muggiò, il Comune pronto ad acquistare il Magic Movie Il Comune di Muggiò ha disegnato una road map che porterà all’acquisizione da parte dell’ente dell’area dell’ex multiplex abbandonato da anni.

«Il Multiplex è una ferita aperta per la nostra città che oggi, finalmente, siamo nelle condizioni di sanare grazie al lavoro portato avanti in questi anni. Con pazienza, costanza e solerzia, siamo riusciti ad avvicinarci concretamente al traguardo». É quanto dichiara il sindaco di Muggiò Maria Fiorito al termine della conferenza dei capigruppo in cui è stato proposto di mettere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale il tema dell’acquisizione della struttura da parte del Comune.

Il sindaco di Muggiò, Maria Fiorito

«Le innumerevoli aste che si sono susseguite nell’ultimo decennio sono andate tutte deserte, non c’è stato alcun operatore che si è mostrato interessato all’acquisizione della struttura. In compenso il Comune ha lavorato per rientrare in possesso delle risorse delle fideiussioni che l’operatore aveva garantito per le opere di compensazione alla struttura, riuscendo a ottenere due escussioni che complessivamente ammontano a 2,7 milioni di euro. Il Comune ha inoltre maturato un credito pari a 738mila euro, che è bene ricordare andrebbero persi nel caso il Multiplex non fosse venduto all’asta. Di fronte a questo quadro ritengo non più rinviabile l’intervento dell’ente per l’acquisizione diretta del bene ed è per questo che chiediamo al Consiglio Comunale di darci il via libera per concludere questa operazione».

L’interno del cinema

Secondo le modalità concordate fra i legali della curatela e quelli del Comune, se il consiglio comunale accetterà si provvederà a sottoscrivere una proposta irrevocabile d’acquisto versando una cauzione pari al 10% del valore della struttura all’asta, che cuberà 165mila euro. Questo atto consentirà al tribunale di indire una nuova asta che si dovrebbe tenere entro la primavera cui potranno partecipare anche operatori privati. Qualora, ancora una volta, nessuno si dimostrasse interessato, il Comune acquisirà in via definitiva il bene con l’obiettivo di tornare alla situazione di partenza e restituire l’area alla città».

Una delle sale di proiezione

«Le risorse utilizzare per completare l’operazione - sottolinea il sindaco - saranno quelle delle due escussioni. Al costo della struttura (1 milione 650 mila euro) andranno sottratti i 700mila euro di debiti della proprietà. Il costo finale di acquisto quindi, dai 60 milioni della prima asta, sarà di 900mila euro. A questi si andranno ad aggiungere 1 milione 578 mila euro stimati dalla perizia realizzata dall’ente per la demolizione del Multiplex e lo smaltimento delle macerie. L’operazione per risolvere il problema del Multiplex sarà dunque risolto con le risorse generate dal Multiplex stesso».

«È stato come comporre un puzzle dalle minuscole e complesse tesserine, andavano trovati tutti gli incastri giusti - conclude Maria Fiorito - conto entro la fine di questa mia esperienza amministrativa di lasciare alla nostra città l’immagine più bella: una parco verde fruibile anziché l’attuale inaccettabile discarica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA