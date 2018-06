Muggiò: donna di 98 anni muore dissanguata per un tragico incidente in casa Tragico incidente domestico giovedì pomeriggio a Muggiò, in via Casati. Una pensionata di 98 anni è morta praticamente dissanguata, dopo essersi tagliata con un coltello da cucina.

Tragico incidente domestico giovedì pomeriggio a Muggiò, in via Casati. Una pensionata di 98 anni è morta praticamente dissanguata, dopo essersi tagliata con un coltello da cucina. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, giunti sul posto non appena è stato lanciato l’allarme, l’anziana si trovava nella cucina della sua casa e stava tagliando la verdura.

Improvvisamente, le è caduto il coltello che aveva tra le mani. E la lama è andata a conficcarsi in un piede. Una tragica fatalità, costata la vita alla donna. Il taglio è stato profondo e le ha fatto perdere molto sangue. In casa c’era la badante che non appena si è accorta del fatto, spaventata, ha chiamato il 118. Subito sono arrivati gli operatori sanitari. Ma, purtroppo, non è stato possibile fermare l’emorragia. Sul posto, nella centrale via Casati, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Desio. I militari non hanno dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente domestico

