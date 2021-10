Muggiò, assolto in Appello il pensionato accusato di avere ucciso il figlio Mario Colleoni, 73 anni, era stato condannato a 3 anni di reclusione con il rito abbreviato per omicidio preterintenzionale dal Tribunale di Monza.

Imputato di avere ucciso il figlio di 48 anni e condannato dal Tribunale di Monza a 3 anni di reclusione con il rito abbreviato per omicidio preterintenzionale è stato assolto (““perché il fatto non sussiste”) dalla Corte di Appello di Milano dall’accusa di omicidio volontario aggravato. L’imputato è Mario Colleoni, 73 anni di Muggiò: il figlio Gianluca, da anni sofferente di problemi di alcol e droga, era morto a causa di un infarto il 9 dicembre del 2018 dopo che il genitore l’aveva inseguito nel giardino di casa e colpito alla testa con un batticarne durante una lite.

La Procura di Monza aveva chiesto per il pensionato la condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio volontario. Secondo l’autopsia il figlio era morto per infarto, ma per l’accusa, che aveva disposto una perizia, sarebbe stato causato da “reazioni stressogene da aggressione”. Nesso escluso invece dai periti della difesa che hanno legato invece l’infarto alla lunga assunzione di alcol e droga da parte della vittima. Tesi quest’ultima che sarebbe stata sposata anche dai giudici di appello.

