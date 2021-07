Muggiò: addio a Carlo Di Vito Cuttone, titolare e direttore del Golf club Monza Si è spento a soli 58 anni Carlo Di Vito Cuttone, titolare del Golf club Monza a Muggiò. I funerali nella sua Sicilia lunedì 12 luglio.

SI è spento all’età di 58 anni Carlo Di Vito Cuttone, titolare del Golf club Monza di Muggiò che «era la sua vita», come raccontano i familiari. L’impianto ha annunciato la chiusura per lutto dall’11 al 13 luglio, senza aggiungere altro, ma la verità è che è scomparso il proprietario nonché direttore della struttura che gestiva con la moglie “cercando ogni giorno di migliorarlo per renderlo sempre più bello e piacevole per i frequentatori”.

Le persone più vicine lo raccontano come una “persona estremamente carismatica, gentile, simpatica, era ben voluto sia da tutti i soci che dalle persone che lo hanno nel tempo conosciuto, era impossibile non volergli bene. Lascia un enorme vuoto in tutti noi che non potrà mai essere colmato”.

Carlo Di Vito Cuttone si trovava in Sicilia, sua terra natale:sabato 10 luglio era appena uscito dal mare quando ha accusato un malore. Inutili i soccorsi. I funerali sono in programma lunedì 12 luglio nella sua Sicilia. Oltre alla moglie Francesca lascia il figlio Claudio.

