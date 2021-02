Morì di infarto a 59 anni, i familiari dell’avvocato Fagnani donano un defibrillatore al municipio di Villasanta

Villasanta defibrillatore nuovo in Comune regalato dalla famiglia Fagnani (Foto by Michele Boni)

L’ultimo defibrillatore semi-automatico in dotazione del Comune di Villasanta è stato installato la settimana scorsa nell’atrio del municipio. Il prezioso presidio è frutto della donazione della famiglia Fagnani in memoria di Gianpiero Fagnani, noto penalista di Villasanta, scomparso prematuramente nel 2018 all’età di 59 anni a seguito di un infarto.

La moglie Simona Improta, le sorelle Adele (anche assessore alla Cultura) e Lucrezia, sono state supportate dalla Onlus Brianza per il Cuore che opera nel campo della prevenzione e della lotta alle malattie cardiovascolari. Il defibrillatore si aggiunge ai quattro già collocati nella palestra della scuola Oggioni in piazza Daelli, al Palazzetto dello sport di via Villa, nella palestra della scuola Villa di via Negri e presso la polizia locale in versione trasportabile per l’auto di servizio.

