Monzacambio viabilità via Monteceneri (Foto by Sarah Valtolina)

Monza: via Monteceneri più sicura per i residenti con la nuova viabilità Nuova viabilità in via Monteceneri a Monza: nella via usata dagli automobilisti per evitare un paio di semafori di viale Lombardia, rifatta la segnaletica orizzontale, installati dossi e previsto senso unico nel tratto più stretto.

Nuova vita per i residenti di via Monteceneri a Monza. Dopo anni di segnalazioni sulla pericolosità della strada, utilizzata dagli automobilisti come scorciatoia per evitare un paio di semafori lungo viale Lombardia in direzione Milano, adesso la via a ridosso del viale è stata riqualificata.

Oltre alla segnaletica orizzontale (strisce pedonali, posti auto e spazio riservato ai pedoni) sono stati installati anche dei dossi per rallentare la corsa delle auto. Le macchine si infilavano nella piccola via a velocità decisamente sostenuta, mettendo spesso a repentaglio l’incolumità dei residenti.

Ma non solo. La nuova progettazione della strada ha previsto anche l’introduzione del senso unico di marcia da via Tagliamento fino al civico 13. In questo modo si eviterà il passaggio in contemporanea di due mezzi proprio nel tratto di strada più stretto e a ridosso delle abitazioni.

«Ora ci sentiamo più al sicuro. Fino ad oggi per noi residenti era rischioso uscire anche da casa, correvamo il rischio di essere investiti dalle macchine che procedevano a grande velocità. Adesso i dossi rallenteranno la velocità e la nuova segnaletica ha reso più sicuro l’accesso alle nostre case», spiegano i residenti.

