Monza, via Manzoni chiusa per due mesi: «E se poi diventasse pedonale?» Lavori in corso in via Manzoni e chiusura prevista per l’asse centrale di Monza fino al 20 agosto: e se al termine degli interventi di riqualificazione la via diventasse pedonale? Una proposta del presidente dell’Unione commercianti.

Lavori in corso in via Manzoni e chiusura prevista per l’asse centrale di Monza fino al 20 agosto: e se al termine degli interventi di riqualificazione la via diventasse pedonale? Ad accennare alla proposta sui social è stato, nei giorni scorsi, il presidente dell’Unione commercianti di Monza e del circondario Domenico Riga.

«Sono iniziati i lavori previsti in via Manzoni e si vive un silenzio surreale. A diversi residenti e commercianti non dispiacerebbe l’idea di poterla rendere pedonale. Potrebbe essere realizzabile? A me potrebbe non dispiacere». Alle perplessità sollevate da alcuni, vista «l’importanza della via», Riga ha ricordato che «lo stesso si diceva anche di via Italia e di via Vittorio Emanuele».

