I giardini del Nei in via Enrico da Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, via Enrico da Monza zona calda: due liti con feriti in pochi giorni I carabinieri e la polizia intervenuti sabato e mercoledì notte: tre cittadini di origine marocchina sono stati denunciati. I militari della locale Compagnia sono alla ricerca di altri soggetti coinvolti nel primo episodio.

Via Enrico da Monza zona “calda” di Monza: sono due gli episodi di furibonde liti che hanno visto altrettanti feriti. Il primo è accaduto nella nottata di sabato 10 luglio: un cittadino di origine nordafricana, quarantenne, regolare in Italia e senza stabile dimora, proprio a seguito di una litigio con altri soggetti è stato colpito sul viso da una bottiglia di vetro. Soccorso sul posto da personale sanitario inviato dal 118 è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo e successivamente dimesso.

Trascorso qualche giorno dedicato alle indagini, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria un trentenne, anche lui di origine marocchina, regolare come la vittima, senza fissa dimora, quale presunto autore delle lesioni. In corso ulteriori accertamenti per individuare altri soggetti coinvolti e accertare il motivo del gesto.

Trascorsi 4 giorni dal primo episodio, mercoledì notte, ancora in via Enrico da Monza, altri due marocchini di 32 e 38 anni, per futili motivi, si sono spintonati e uno, il più giovane, è caduto a terra frantumando la bottiglia di birra che aveva in mano: il vetro gli ha procurato un vistoso taglio alla gola tanto da dover essere trasportato all’ospedale e suturato.

Secondo quanto riferito dalla polizia, intervenuta sul posto, non è in pericolo di vita. Dopo l’accaduto il 38enne l’ha assistito in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Entrambi irregolari e con numerose espulsioni dall’Italia, sono stati denunciati alla autorità giudiziaria per lesioni il 38enne e ubriachezza il 32enne.

