Monza vara Strategia X: un giornata di formazione per la strada verso il lavoro Domenica 3 ottobre il Nei di Monza è occupato dall’atto primo del progetto Strategia Giovani: il posto giusto per iniziare a capire come orientarsi verso il mondo del lavoro.

Strategia X è il primo evento del programma comunale “Strategia Giovani” ed è nato per dare la possibilità ai giovani di conoscere da vicino percorsi, professioni e opportunità per costruire il loro futuro. Domenica 3 ottobre dalle 16 alle 19.30 nella sala studio presso il Centro sportivo Nei è prevista una giornata di formazione e orientamento con la partecipazione di professionisti di diversi ambiti, dalla scuola al volontariato, dalle startup alla comunicazione. Per partecipare all’evento è necessario essere in possesso del Green pass. La sala studio Nei sarà chiusa nelle fascia oraria pomeridiana dalle 14 alle 18.

Tutto iniziata con ”GenZ e futuro: quale percorso dopo la maturità?” che spiegherà ai giovani le possibilità di formazione post diploma alternative alla carriera universitaria e, a seguire, Francesca Sanvito e Valentina Rusmini presenteranno il progetto #strategiagiovani.

Alle ore 16.30 Maria Grazia Bonanomi di Assolombarda parla di tendenze del mercato del lavoro, alle 16.45 “Non chiamatelo volontariato”, le opportunità del terzo settore a cura di Giovanni Vergani (TikiTaka - Cooperativa Novo Millennio). Alle 17 un medico, Matteo De Rosa, e un fotografo, Daniele Piras, racconteranno il loro lavoro. Alle 17.20 “Startuppiamo!” a cura di Brianza Solidale: cioè come nasce una startup e da dove partire per trasformare un’idea in un’impresa. Poi “Trovare lavoro con la ricerca attiva” in programma alle 17.30 e alle 17.45 “Un CV a prova di recruiter, mentre alle 18 “Come presentarsi al colloquio? Cose da dire e cose da evitare”. Alle 18.15 “Crea un profilo Linkedin vincente”, a cura di Lorenzo Brusadelli.

