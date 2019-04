Monza: vandalizzato il murales delle margherite dipinto per le Pulizie di Primavera Vandalizzato nella notte tra mercoledì e giovedì il murales delle margherite realizzato a Monza in occasione delle Pulizie di primavera. Appello dell’artista Roberto Spadea: «Dopo le feste lo rifacciamo».

C’è tutta la delusione dell’associazione Fight the Writers nella scoperta dei vandalismi sul murales delle margherite realizzato a Monza all’inizio di aprile in occasione delle Pulizie di primavera. I writers sono entrati in azione nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile e hanno taggato il murales in viale Margherita di Savoia, dal 5 aprile ribattezzato “viale Margherite di Savoia” proprio per i fiori bianchifight dipinti durante la giornata di volontariato civico dall’associazione con l’artista Roberto Spadea. Che chiama a raccolta chi vorrà per il primo sabato di maggio per rifarlo nuovo.



Monza Pulizie di primavera 2019 murales margherite

