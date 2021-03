Monza, vandali a Triante: nel weekend vetri e specchietti rotti alle auto parcheggiate

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Meno di un mese fa il bersaglio erano state le auto parcheggiate nel centro di San Fruttuoso e in alcune vie limitrofe, nel fine settimana del 27 e 28 marzo ignoti vandali hanno preso di mira le macchine tra via Valsugana, Valcava e Monte Amiata, nel quartiere Triante, distruggendo vetri e specchietti.

Cinque le auto danneggiate a cui gli ignoti hanno rotto i finestrini. Tutte le macchine si trovavano nel parcheggio vi via Valsugana, accanto al corso del canale Villoresi.

«In quell’angolo del quartiere si vede spesso un via vai di gente, probabilmente spacciano. Abbiamo segnalato più volte quello che succede alle forze dell’ordine ma non si vede mai nessuno», denunciano i residenti.

Molti di loro chiedono maggiore controllo, anche attraverso l’istituzione di gruppi di Controllo di vicinato. «Si dovrebbero organizzare nuovi gruppi per meglio tutelare il quartiere e soprattutto le vie più isolate», commentano gli abitanti di via Valsugana.

Nelle stesse ore in cui ignoti prendevano di mira le macchine in via Valsugana i medesimi atti di vandalismo contro i finestrini delle macchine si verificavano anche nelle vie Monte Amiata e Valcava.

