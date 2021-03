Monza, raid vandalico contro le auto a San Fruttuoso: vetri in frantumi e nessun furto Un fine settimana di vandalismi a Monza nel quartiere San Fruttuoso a danno degli automobilisti residenti in diverse zone del quartiere. A tutte le auto prese di mira sono stati spaccati i finestrini, senza però portare via nulla dall’abitacolo.E i Cittadini Attivi invitano a tenere gli occhi bene aperti: «Affacciamoci anche in ora tarda, giusto per controllare».

Vetri in frantumi e nessun furto. Un fine settimana di vandalismi a Monza nel quartiere San Fruttuoso a danno degli automobilisti residenti in diverse zone del quartiere. A tutte le auto prese di mira sono stati spaccati i finestrini, senza però portare via nulla dall’abitacolo. È successo in via Montanari e via Martiri di Belfiore, di fronte all’ufficio postale, ma anche in via della Novella, ai confini del quartiere vicino all’oratorio, in via Valosa di Sopra e in via Ugo Bassi, nel centro del rione.

Vandalismi che si erano già verificati e che ancora una volta hanno mandato su tutte le furie i residenti, vittime della furia di ignoti. Episodi che si sono consumati anche in pieno giorno e a ridosso di scuole e abitazioni. Segnalazioni che sono arrivate anche al gruppo dei Cittadini Attivi, alcuni dei quali sono membri del gruppo Controllo di vicinato del quartiere: «Occorre far sentire la nostra presenza a questi malviventi. Affacciamoci ai balconi e alle finestre anche in ora tarda, giusto per controllare. E se c’è qualcosa che non va bisogna avvertire immediatamente le forze dell’ordine o i referenti del Controllo di vicinato del quartiere».

