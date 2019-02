Monza: una serata del Movimento 5 stelle per raccontare lo Spazzacorrotti Il consigliere regionale Marco Fumagalli ha organizzato a Monza per venerdì 22 febbraio in sala Maddalena una serata di presentazione del la legge Spazzacorrotti.

«La corruzione è un cancro che ha distrutto la nostra economia e la nostra identità culturale» dice il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Marco Fumagalli: ed è questa per cui ha organizzato a Monza la serata “Spazzacorrotti. La prima legge anticorruzione dai tempi di Mani pulite”. L’appuntamento è alle 21 di venerdì 22 febbraio alla Sala Maddalena in via Santa Maddalena 7.

«I nostri istituti di pena sono pieni di condannati per reati minori e per il 50 per cento per reati connessi agli stupefacenti. Mentre nessun colletto bianco finisce mia in prigione. È ora di cambiare registro. Lo abbiamo fatto con lo Spazzacorrotti e continueremo con l’eliminazione della prescrizione» aggiunge Fumagalli che ha invitato a parlare in città Devis Dori, avvocato deputato M5S Commissione Giustizia, Alessandra Iurlaro, avvocato amministrativista, Gianluca Corrado, avvocato consigliere comunale M5S Milano e Giovanna Ceribelli, Arac.

