Monza: un morto alla centrale elettrica del canale Villoresi Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio è stato recuperato il corpo di un uomo alle griglie di una delle centrali elettriche lungo il canale Villoresi a Monza: non è ancora stato identificato.

Il corpo di un uomo senza vita è stato recuperato nella notte tra sabato 10 domenica 11 luglio vicino a una delle centrali elettrica che si trovano sul canale Villoresi, a Monza. La segnalazione è partita dai tecnici della centrale, intervenuti per verificare le cause di un blocco del sistema, intorno a mezzanotte. La salma, che si trovava nella zona delle griglie, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di riconoscimento: non sono ancora note le cause della morte. Si tratta di un uomo, alto circa 1 metro e 70, stando alle prime informazioni di età compresa tra 45 e 60 anni.

Un episodio analogo era accaduto sempre nel mese di luglio nel 2017, quando era stato recuperato il corpo di un uomo alla centralina di via Borgazzi: era poi stato identificato come un muratore 40enne, residente a Monza non lontano dal luogo del ritrovamento.

