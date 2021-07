Monza Giovani oratorio sn Fruttuoso durante i lavori ai giardini di via Valosa di sotto (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: un incontro pubblico a San Fruttuoso sull’urbanistica dopo le polemiche della commissione Ci sarà un incontro pubblico per discutere delle questioni urbanistiche che riguardano San Fruttuoso, a partire dal progetto della palestra previsto sul campo dal calcio di via Valosa. Lo fa sapere il consigliere Adamo dopo le polemiche seguite alla mancata partecipazione di alcuni cittadini all’ultima commissione.

Un incontro pubblico, organizzato a San Fruttuoso, con i membri della consulta, i comitati cittadini e i residenti, per discutere delle questioni urbanistiche che riguardano il quartiere (a cominciare dal progetto del nuovo impianto sportivo di via Valosa) direttamente con l’amministrazione.

Ad anticipare l’appuntamento, che potrebbe concretizzarsi già prima della pausa estiva, è il consigliere Rosario Adamo, presidente della seconda commissione consiliare Politiche del territorio. Un gesto di distensione dopo le polemiche emerse in seguito alla mancata partecipazione di alcuni cittadini attivi di San Fruttuoso - la coordinatrice della consulta di recente si è dimessa, era collegata l’attuale reggente Daniela Colombo - all’ultima seduta della commissione che si è svolta da remoto il 30 giugno.

«Il presidente della commissione, Adamo, ha ritenuto di non ammettere alcuni cittadini di San Fruttuoso che si erano collegati come uditori ai lavori della commissione – raccontano con una nota ufficiale alcuni dei cittadini attivi del quartiere - Questo atto arbitrario è in palese violazione del regolamento comunale e dei diritti dei cittadini che sono stati estromessi dal collegamento in diretta sulla piattaforma Teems».

Sulla questione è intervenuto anche il gruppo consiliare del Pd che ha definito «fatto grave» quanto è accaduto: «Si è scelto di non invitare i coordinatori, evidentemente nel timore di sentire le ragioni della giusta contrarietà all’ennesimo intervento di cementificazione. Incontrare i cittadini va bene ma solo se non criticano l’operato dell’amministrazione».

Pronto il chiarimento dello stesso Adamo. «Durante altre commissioni precedenti, riguardanti per esempio San Rocco, Libertà e Regina Pacis, un portavoce della consulta è stato ammesso ai lavori della commissione ed è stata data anche la possibilità di intervenire nel dibattito con i membri della commissione. In questo caso però – precisa Adamo – quando è iniziato il collegamento della commissione dello scorso 30 giugno che riguardava San Fruttuoso mi sono subito accorto che erano collegate diverse persone che non erano state invitate a partecipare all’incontro in streaming. Si è quindi deciso di interrompere la seduta e aprirne immediatamente un’altra alla quale hanno partecipato solo i membri della commissione. Mi rendo conto però che la questione della nuova palestra di San Fruttuoso sia un tema particolarmente sentito dal quartiere, per questo motivo abbiamo deciso di programmare un incontro pubblico al quale potranno partecipare non solo i membri della consulta e dei comitati ma tutti i cittadini che lo vorranno. L’amministrazione non intende penalizzare nessuno e tantomeno nascondere le decisioni ai cittadini».

