Monza, ubriaco va contro il bus in corso Milano: nei guai un 28enne Un’auto ha tamponato un bus in corso Milano 47, il conducente della macchina aveva un tasso di alcol di 2,05. In passato aveva avuto problemi per guida in stato di ebbrezza

Il gomito lo ha alzato parecchio, tanto che l’alcol test si è rivelato positivo e ha raggiunto quota 2,05 g/l. E non è neanche la prima volta, visto che nel 2014 era stato fermato per guida in stato di ebbrezza. Ora il giovane di 28 anni, peruviano regolare residente a Monza, che stamattina si è reso protagonista di un incidente con un bus in corso Milano 47, è di nuovo nei guai.

Lo scontro è avvenuto la mattina del 22 dicembre alle 7.15, quando la sua auto ha tamponato un pullman della linea z221 in fermata.

Non ci sono stati feriti e il conducente della macchina ha rifiutato il trasporto in ospedale. L’alcol test ha rivelato le condizioni nelle quali guidava la vettura. Per lui immediato ritiro della patente in attesa che la Prefettura decida l’entità della sospensione (non inferiore a un anno) e il fermo immediato del veicolo per 30 giorni, nonchè una denuncia penale.

Con sentenza di condanna l’ammenda varia da 1.500 fino a 6mila euro e arresto da sé mesi a un anno (ogni giorno commutato in sanzione da 256 euro). C’è la possibilità di usufruire dei lavori di pubblica utilità per limitare i “danni” della pena detentiva e pecuniaria. Infine c’è l’obbligo di sottoporsi a visita medica x la patente.

