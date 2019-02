Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: ubriaco tampona e aggredisce un automobilista e poi i vigili, arrestato Ubriaco, ha provocato un incidente e se l’è presa con l’automobilista che ha tamponato e con gli agenti della polizia locale intervenuti. E’ accaduto domenica 3 febbraio a Monza, attorno alle 20.30 all’incrocio tra le vie Villoresi e Manara. Protagonista, tratto in arresto, un giovane monzese.

Ubriaco, ha provocato un incidente e se l’è presa con l’automobilista che ha tamponato e con gli agenti della polizia locale intervenuti. È accaduto domenica 3 febbraio a Monza, attorno alle 20.30 all’incrocio tra le vie Villoresi e Manara. Protagonista, tratto in arresto, un giovane monzese.

LEGGI Provoca un incidente a Monza e poi scappa: «Devo finire le consegne»

Poco prima, alla guida di un’auto, aveva urtando un veicolo fermo al semaforo e aggredito senza apparenti motivi la controparte. All’arrivo degli agenti di polizia locale, intervenuti per sedare gli animi e per i rilievi, il giovane li avrebbe immotivatamente oltraggiati rifiutando di esibire i documenti per farsi identificare.

A quel punto è stato tratto in arresto e, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, lunedì è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto. La sua auto è stata sottoposta a sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA