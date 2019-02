Un tratto di via Buonarroti a Monza (Foto by Radaelli Fabrizio)

«Devo finire le consegne»: provoca un incidente a Monza e poi scappa Un uomo di 45 anni ha provocato un incidente in via Buonarroti a Monza alla guida di un furgone e poi se n’è andato: il motivo? «Devo finire le consegne».

«Troppe consegne da fare»: ha cercato di giustificarsi così l’uomo di 45 anni che nel tardo pomeriggio di venerdì primo febbraio ha provocato un incidente con il suo furgone in via Buonarroti a Monza ed è poi scappato.

Lo scontro intorno alle 17.30 all’altezza del civico 193 della lunga strada che dal quartiere Regina Pacis va a Brugherio. Alla guida di un furgone, l’uomo di origine peruviana ha invaso la corsia di marcia opposta ed è andato a sbattere contro una Fiat 500 guidata da una donna di 25 anni. Sul posto la polizia locale che grazie a un testimone che aveva assistito alla scena hanno identificato la ditta cui appartiene il mezzo: nella sede gli agenti hanno trovato il furgone e il conducente. Quest’ultimo è risultato positivo all’alcol test e quindi dovrà risponde di omissione di soccorso oltre che di guida in stato di ebrezza.

Poche conseguenze per la 25enne, comunque trasportata al pronto soccorso in codice giallo per i necessari controlli: non è in pericolo di vita.

