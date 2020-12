Monza: ubriaco al volante, si schianta contro il muro del sottopassaggio di via Rota-Grassi Domenica sera un trentenne residente a Monza si è schiantato contro il muro del sottopassaggio di via Rota-Grassi. È risultato al volante in stato d’ebbrezza: patente ritirata e sospesa. Ferite lievi per lui e per i due passeggeri dell’auto.

Patente ritirata e sospesa e denuncia per l’uomo che la sera di domenica 13 dicembre è andato a schiantarsi con l’auto contro il muro del sottopassaggio di via Rota-Grassi a Monza. Trentenne, residente in città, era alla guida nonostante lo stato di ebbrezza e ha perso il controllo della sua Seat mentre viaggiava in direzione della periferia in compagnia di due amici.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30, sul posto sono intervenute due ambulanze e la polizia locale. Tutti gli occupanti dell’auto sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale San Gerardo con ferite non gravi. Il trentenne alla guida è stato denunciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA