Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, troppi e tutti insieme: sequestrati 15 chili di fuochi d’artificio Due multe da 1000 euro e sequestro di 15 chili di fuochi pirotecnici a Monza: erano legali ma stoccati in eccedenza rispetto ai limiti consentiti dalla legge.

Sequestrati 15 chili di fuochi pirotecnici a Monza: erano legali ma stoccati in eccedenza rispetto ai limiti consentiti dalla legge. È emerso da un controllo congiunto di polizia di Stato e nucleo annonaria della polizia locale di Monza. Sei unità coordinate dalla Questura di Monza e Brianza hanno verificato la vendita dei fuochi pirotecnici in vista delle imminenti festività in tre attività.

Alla fine sequestrati quindici chili di fuochi legali e elevate due sanzioni di 1.032 euro in violazione alle norme previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Monza fuochi d'artificio sequestrati

Monza fuochi d'artificio sequestrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA