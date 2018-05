Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Festa di primavera quartiere Liberta (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: tre giorni di festa di primavera nel quartiere Libertà (e si scambiano le figurine storiche) Taglio del nastro venerdì sera per la ventesima edizione della “Festa di Primavera”, la festa del quartiere Libertà di Monza. Tanti appuntamenti per tre giorni: c’è anche il Cittadino e domenica pomeriggio alla redazione mobile si possono scambiare le figurine storiche di Monza.

Taglio del nastro venerdì sera per la ventesima edizione della “Festa di Primavera”, la festa del quartiere Libertà di Monza: promossa, come da tradizione, dal Gruppo Spontaneo Libertà con la collaborazione della consulta e di tante realtà attive sul territorio, e a grazie al contributo di una cinquantina di sponsor, la tre giorni prenderà il via alle 21 di venerdì 25 maggio, con un concerto della sezione giovanile dell’associazione corale San Pietro al Monte, di Civate, e le premiazioni della categoria senior della quarta edizione del concorso di poesia.

«Sabato sera, invece - ha spiegato Maurizio Resseghini, tra i promotori - premieremo i vincitori della categoria junior: abbiamo coinvolto anche le scuole del quartiere. Sempre sabato, prima dei saluti ufficiali da parte dell’amministrazione, si esibiranno anche le atlete di Monza Cheer, che negli ultimi mesi hanno conquistato importanti vittorie».

Il programma è ricco e spazia dalla cultura (saranno allestite due mostre) alle attività sportive (previste le finali di diversi tornei) fino agli spettacoli: oltre all’intrattenimento per i più piccoli con giochi e laboratori, è prevista alle 21 di domenica l’esibizione di un gruppo di ragazzi del quartiere nello show “La vita è un varietà”.

«Ci sarà la possibilità di andare a visitare l’orto solidale di via Papini - ha aggiunto Resseghini - e di partecipare all’inaugurazione del “Progetto Defibrillatore” promosso da Brianza 3.0 negli spazi di Liberthub».

Domenica, poi, per le strade del quartiere sarà allestito un mercatino, che prevede anche l’esposizione di moto d’epoca.

Sarà presente anche la redazione mobile del Cittadino, con la possibilità dalle 16 alle 18 di scambiare le figurine dell’album di Monza a inizio ’900. Programma dettagliato su gruppospontaneo.it.



Monza scambio figurine storiche piazza Roma il Cittadino

(Foto by Federica Fenaroli)

