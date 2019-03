Monza: tenta di rubare una vecchia auto, sorpreso da esercito e polizia

Ha cercato di rubare una vecchia Nissan Micra, in zona stazione, a Monza, ma è stato sorpreso dalla pattuglia dell’esercito e da personale della polizia di stato in abiti civili e arrestato per tentato furto. Nei guai un 25enne.