Monza: strisce nuove nel parcheggio delle scuole in via Pelletier, ma il cestino cade per i vandali Una buona notizia e una cattiva in via Pelletier a Monza: il parcheggio davanti alle scuole sfoggia strisce pitturate di fresco che contribuiranno a scongiurare la sosta creativa.O almeno così sperano gli utenti. Ma il cestino all’ingresso è stato sfondato.

Una bella pennellata di bianco. Una nuova segnaletica che delimita in modo chiaro e ordinato gli stalli per le automobili. Un intervento atteso da tempo dagli automobilisti che si servono frequentemente del parcheggio antistante gli istituti scolastici di via Pelletier, a pochi passi dal centro storico di Monza.

Cestino rotto in via Pelletier a Monza

La mancanza di segnaletica, che si era scolorita sotto i colpi del tempo, favoriva il parcheggio “creativo”da parte di qualche autista con il risultato che diverse automobili venivano posteggiate senza tenere conto delle effettive superfici ad esse riservati sottraendo di fatto del prezioso spazio ad altre vetture. Ora, con i parcheggi ben delimitati, questa situazione sembra scongiurata. Anche se, anticipa un habitué del parcheggio “la vera prova del nove si avrà alla riapertura delle scuole con l’inevitabile aumento delle vetture in circolazione”.

Accanto a una nota positiva ce n’è subito una stonata che riporta all’ennesimo atto di vandalismo. Il cestino dei rifiuti posto a uno degli ingressi del parcheggio è stato letteralmente sventrato e il suo rivestimento in legno giace miseramente a terra.

