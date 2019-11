Monza, si spacciano per i carabinieri a difesa dai ladri: ottantenne sventa la truffa Si sono spacciati per i carabinieri che avrebbero dovuto difenderla dai ladri in giro per il quartiere: una donna di 85 anni non ci è cascata e ha chiamato i soccorsi. È successo in via Lecco a Monza.

Si sono presentati da un’anziana spacciandosi per i carabinieri che avrebbero dovuto difenderla dai ladri in giro per il quartiere. Ma la signora, 85 anni, non ci è cascata e nonostante la loro insistenza è riuscita a scacciarli, chiamando le forze dell’ordine. È intervenuta la polizia giovedì 21 novembre intorno a mezzogiorno in via Lecco a Monza. La truffa è stata sventata, le forze dell’ordine raccomandano sempre massima attenzione e di chiedere aiuto in caso di necessità.

