Monza: si incendia un’auto in un box interrato, intervento dei vigili del fuoco nella notte E’ accaduto venerdì notte attorno all’una in uno stabile di via Meda. Ignote le cause del rogo. L’automobile è andata completamente distrutta. Nono sono stati registrati feriti né intossicati. Sul posto inviati quatto mezzi di soccorso.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti nella notte di venerdì 16 ottobre, attorno all’una, per spegnere un incendio in un box al primo piano interrato di uno stabile di via Meda. Le fiamme sono scaturite, per cause in via di accertamento, da un’autovettura posteggiata all’interno del garage. andata completamente distrutta. Non ci sono stati feriti. Sono intervenuti mezzi di primo soccorso di Monza e Lissone, e una autoscala e un carro soccorso di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA