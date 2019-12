Monza Operazione della Polizia Locale in via Toniolo

Monza, sgomberato il deposito degli autobus occupato abusivamente: in via Toniolo nuovi magazzini comunali Sgombero in via Toniolo a Monza, mercoledì mattina: polizia locale e tecnici sono entrati in tre edifici del deposito autobus di Autoguidovie nell’ex Fossati Lamperti occupati abusivamente. Verranno recuperati come magazzini comunali. Un uomo è stato portato al comando dei vigili.

Polizia locale, personale della Protezione Civile e dell’ufficio Ambiente del Comune di Monza, impresa di pulizia, elettricisti e fabbri in via Toniolo mercoledì mattina per lo sgombero di tre edifici del deposito autobus di Autoguidovie occupati abusivamente.

Monza Operazione della Polizia Locale in via Toniolo

Si tratta di un’area delimitata da barriere metalliche all’interno della ex Fossati-Lamperti, tra le fabbriche dismesse comunali già sgomberate in passato, che presto verrà recuperata come magazzini a disposizione anche dell’ufficio strade.



Le pattuglie sono entrate alle 7.30 dopo diversi sopralluoghi recenti. Gli agenti hanno riscontrato la presenza di occupanti abusivi e hanno accertanto che solo un cittadino marocchino dormiva all’interno di un fabbricato: l’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato al Comando di via Marsala.

Fabbri ed elettricisti hanno spostato le barriere metalliche, chiuso i passaggi d’accesso e ripristinato l’impianto elettrico danneggiato.

Monza Operazione della Polizia Locale in via Toniolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA