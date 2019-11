Monza: sequestri di cocaina e denunce nei controlli del Nost della polizia locale Sequestri di cocaina e denunce per gli agenti del Nost della polizia locale di Monza nei controlli di giovedì 14 novembre.

Nost della polizia locale di Monza in azione con controlli e sequestri di cocaina. Gli agenti del Nucleo operativo sicurezza tattica nella giornata di giovedì sono intervenuti nella zona del mercato, nei pressi di Spalto Piodo, denunciando un uomo marocchino di 34 anni ufficialmente senza fissa dimora, trovato in possesso di cocaina già confezionata in dosi e 175 euro. L’uomo si è dato alla fuga alla vista degli agenti, ma è stato raggiunto e portato al comando.

Monza Nost via Stoppani

In un controllo in via Stoppani, nella zona di via Bergamo, è stato ritrovato un ovetto con la sorpresa di oltre tre grammi di cocaina, sequestrato a carico di ignoti.

Altri due recuperi di sostanza stupefacente a carico di ignoti sono stati messi a segno nella zona di via Ghilini vicino al Lambro, mentre la perquisizione nella più periferica via Fossati con identificazione di due soggetti dediti allo spaccio ha dato esito negativo.



Il bilancio della giornata riporta anche la denuncia a carico di un minorenne trovato in possesso di un coltellino e quindi denunciato per detenzione non giustificata di oggetto atto ad offendere.

Monza Nost Spalto piodo, zona mercato

