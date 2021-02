Monza, sente dei guaiti e chiama il 112: nei pressi di un casolare abbandonato ritrovati 5 cuccioli di cane - VIDEO

VIDEO - Gli animali, infreddoliti e in discrete condizioni, sono stati affidati all’Enpa di Monza dove resteranno in osservazione per una decina di giorni e potranno successivamente essere adottati.