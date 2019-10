Monza, scontro all’incrocio in viale Battisti: cinque feriti Un violento scontro all’incrocio di viale Battisti con via Monti e Tognetti martedì sera a Monza ha coinvolto tre veicoli. Cinque persone soccorse.

Cinque persone soccorse in un incidente stradale che martedì sera a Monza ha coinvolto tre veicoli in viale Battisti all’incrocio con via Monti e Tognetti. Per fortuna le conseguenze per le persone non sono state così gravi come l’impatto violento aveva fatto temere. All’origine ci sarebbe una mancata precedenza, ma sulla dinamica sono in corso gli approfondimenti della polizia locale intervenuta sul posto insieme a due ambulanze e all’auto medica. È successo intorno alle 21.40: una Mercedes condotta da un uomo di 66 anni di Nova Milanese in arrivo da Monti e Tognetti si è scontrato con una Ford Focus con a bordo un 51enne di Muggiò. E poi in rapida successione ha coinvolto anche un 48enne di Vedano al Lambro che viaggiava su uno scooter.

In seguito all’urto una delle auto è finita sul semaforo, abbattendolo, e sulla siepe dell’aiuola centrale. Soccorsi anche il passeggero della Mercedes e dello scooter. I feriti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale San Gerardo e al Policlinico.

Monza incidente viale Battisti Monti Tognetti

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA