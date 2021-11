Monza, scaglia una bici contro gli agenti e fugge: arrestato, ha addosso sei dosi di hashish Si tratta di un 29enne già noto alle forze dell’ordine. Prima dell’arresto si trovava in via Gramsci dove stava facendo una rissa con altri tre soggetti. La fuga verso via Prina e il rocambolesco l’arresto della polizia locale.

Un 29enne di origine marocchina, irregolare in Italia, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto dalla polizia locale di Monza in via Prina, mercoledì 10 novembre, in serata. L’uomo si era inizialmente allontanato, attorno alle 18.45, da via Gramsci, sempre a Monza, dove una pattuglia della “locale” era intervenuta per sedare una rissa tra quattro persone: alla vista delle divise, tre soggetti si erano dileguati mentre il 29enne, a detta del Comando di via Marsala, “alquanto agitato”, avrebbe inveito e quindi scagliato la propria bicicletta contro i due agenti intervenuti sul posto.

Nonostante uno spruzzo al volto con lo spray urticante in dotazione, per poterlo bloccare, il 29enne era riuscito a divincolarsi e a scappare lungo via Cavallotti facendo perdere le tracce.

Tuttavia, attraverso un avviso di ricerca inoltrato dalla centrale operativa, con il dispiegamento di altre pattuglie, il 29enne è stato rintracciato poco dopo in via Prina dove avrebbe continuato a manifestare “un atteggiamento violento e aggressivo” e per allontanarsi avrebbe gettato un bidone della spazzatura in mezzo alla carreggiata. Bloccato dalle tre pattuglie intervenute, comprese due del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica), l’uomo è stato condotto al comando e perquisito. Addosso gli sono state trovate sei dosi di hashish e un bilancino ed è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente.

