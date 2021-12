Monza: Sanfru Basket regala un nuovo gioco a nido e scuola dell’infanzia di via Tazzoli La vendita solidale delle bottiglie per le feste 2021 da parte del Sanfru Basket quest’anno ha permesso di regalare un nuovo gioco al nido Chicco di Sole e alla scuola dell’infanzia Andersen di via Tazzoli.

Torna il prosecco solidale proposto dalla società sportiva Sanfru basket di Monza. Il ricavato della vendita delle bottiglie per le feste 2021 ha permesso ai dirigenti della società di consegnare martedì 14 dicembre un nuovo gioco per il giardino del nido Chicco di Sole e la scuola dell’infanzia Andersen di via Tazzoli. La consegna di una nuova casa di legno – da montare, come precisano i donatori – è stata fatta in mattinata alla presenza delle coordinatrici delle scuole.

Lo scorso anno il ricavato delle offerte per il prosecco solidale era stato donato alla famiglia di un atleta della squadra che aveva affrontato particolari difficoltà durante l’anno.

«Solitamente proponevamo la lotteria sotto Natale per sostenere le attività dell’associazione, poi abbiamo pensato di rendere speciale il Natale di una famiglia», aveva spiegato Alessandro Flego con il fratello Giorgio anima della società sportiva.

Un proposito rispettato anche per queste feste, rese ancora più speciali per i più piccoli del quartiere.

