Monza: rubato un monopattino elettrico nel parcheggio della scuola, due denunciati La polizia di Stato è intervenuta chiamata dal preside dell’istituto, il “Mosè Bianchi” via Minerva. L’auto dei due sospettati - che si sono detti estranei - è stata rintracciata grazie alla videosorveglianza

Due monzesi sono stati denunciati in stato di libertà alla autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso: avrebbero rubato un monopattino elettrico di uno studente custodito nel parcheggio dell’istituto scolastico Mosè Bianchi, in via Minerva, a Monza. A darne notizia è la polizia di Stato che è intervenuta nella mattinata di sabato, chiamata dal preside dell’istituto.

I due sospettati sarebbero arrivati in auto attorno alle 10 e uno avrebbe raggiunto il parcheggio della scuola dove si sarebbe impossessato del monopattino, tagliando con una tronchese una catena metallica che lo assicurava a una rastrelliera. Grazie alle immagini della videosorveglianza, gli agenti sono risaliti al proprietario della vettura, uno dei due soggetti, trovato in compagnia dell’amico. Entrambi si sono detti estranei all’accaduto ma nei loro confronti è scattata comunque la denuncia. Nessuna traccia invece del monopattino.

